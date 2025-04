Angriff mit Stemmeisen: Täter noch auf der Flucht

St. Veit: Bedrohung mit Messer und Stemmeisen

Noch beunruhigender verlief ein Vorfall am selben Tag in St. Veit an der Glan. Dort soll ein 24-jähriger Feldkirchner gegen 8.45 Uhr seinen 37-jährigen Schwager mit einem Stemmeisen und einem Klappmesser bedroht haben – mitten auf offener Straße. Anschließend flüchtete er mit einem Pkw in eine unbekannte Richtung.