Die Harder entschieden sich für ein Derby

Und in die Best of three-Serie im Viertelfinale dürfen die Harder aufgrund der Grunddurchgangsbilanz mit dem Heimrecht gehen, was der isländische Trainer als wertvollen Faktor sieht. „Der Heimvorteil ist extrem wichtig, zumindest in unserem Fall. Dafür haben wir die gesamte bisherige Saison gearbeitet. Wir wollen uns mit einem Heimsieg gleich ein Polster erarbeiten.“