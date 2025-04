Turnier der Nationen! Rangnick kommt nach Kärnten

WAC-Talent fehlt verletzungsbedingt

Weil Peter Moser (WAC) sich am Meniskus verletzte, wird kein Kärntner im Kader stehen. „Er wäre fix dabei gewesen. Wenn er in Zukunft verletzungsfrei bleibt, ist er einer, der in Kärnten durch die Decke gehen kann“, meint Ponweiser, für dessen Jungs das Turnier eine Plattform bietet.