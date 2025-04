WAC-Boss: „Ich hoffe, dass 20.000 Fans kommen!

Noch nie in seiner Karriere hatte Wolfsbergs Chibuike Nwaiwu eine Rote Karte kassiert. Beim 2:1-Sieg bei Blau-Weiß Linz ist’s erstmals passiert – das WAC-Verteidiger-Ass packte Alex Schmidt beim Krawattl. Eine freilich total unnötige, aber nicht übertrieben harte Aktion – zumal der 21-Jährige seinen Gegenspieler gar nicht an der Gurgel, sondern vielmehr am Trikot beim Hals erwischte und davor auch selbst einen verdeckten Ellbogenschlag von Schmidt in den Magen kassiert hatte.