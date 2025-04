Raub statt Date: Mann von Jugendbande attackiert

Gegen 20.45 Uhr am 22. Februar kam es zu dem schockierenden Hassverbrechen am Holeyplatz in Favoriten, nachdem das Opfer über eine Dating-App dort ein Treffen vereinbart hatte. Statt romantischer Zweisamkeit hagelte es plötzlich Schläge und Tritte: Die Teenie-Gang prügelte auf den Mann ein und riss ihm Handy und Geldbörse aus der Hand. Danach machten sich die jungen Täter mit der Beute aus dem Staub. Der 49-Jährige blieb leicht verletzt zurück. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro.