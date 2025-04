Podersdorf „hüpft“ mit Elan in die neue Saison

Der Start wirkt vielversprechend, denn seit Samstag steht die derzeit in Europa längste Outdoor-Hüpfburg mit stattlichen 200 Metern am PodoBeach und hat bereits für 1000 zahlende Gäste allein am Sonntag gesorgt. Bis 1. Juni können Kids hier für 7 Euro den ganzen Tag hüpfen. Auch „Hop on, hop off“, mit der heimischen Gastronomie und ganz viel Musik hat wieder bestens funktioniert. „Und es wird noch einges kommen, das Gäste anlocken soll“, so Lentsch.