Schlägerei bei U14-Spiel und ein Rassismus-Eklat

„Ungefähr in der 40. Minute hat es einen Abseitspfiff gegeben, der Stürmer und der Tormann haben dann zum Raufen angefangen – also so wirklich mit Fäusten. Da ist es richtig zugegangen, dann sind auch Eltern und Betreuer reingelaufen, es war ein Katastrophe“, schildert ein um Anonymität bittender Schiedsrichter jenen Vorfall, der sich am Samstag beim U14-Spiel (!) Friedburg – Oedt zugetragen hat.