Nach Eventwegfall: Insolvenz von Jagerhofer-Firmen

Einmal rund 3,1 Millionen Euro, einmal rund 940.000 Euro – so hoch sind jeweils die Verbindlichkeiten der ACTS Sportveranstaltungen GmbH und der houseofweb GmbH. So wiederholt sich für sie das Schicksal, das Ende März die Muttergesellschaft ACTS COMMUNICATION GmbH ereilt hatte: „Die Fortführung des Betriebes ist nicht beabsichtigt. Die Schuldnerin hat den Unternehmensbetrieb eingestellt“, heißt es in der Information des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV).