Hauptsponsor sagt ab: Kärntens Mega-Event geplatzt

Die Kletter-, Wasserski und Wakeboard-Elite wollte Jagerhofer ebenso nach Pörtschach und Velden bringen, jetzt fallen ihm auch Lokalmatadore in den Rücken. Das Beach-Volleyball wollte er in der bekannten Werzer-Arena in Pörtschach austragen. Jetzt hat Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (VP) jedoch wieder die Vergnügungssteuer eingeführt. „Damit hätte ich 25 Prozent der Einnahmen abliefern müssen. So bringt man Manager um“, sagt Jagerhofer.