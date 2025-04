Industrie: „Weckruf für heimische Standortpolitik“

Vergleich mit dem Klimawandel

Die Industriellenvereinigung (IV) Burgenland sieht in der aktuellen Situation jedenfalls einen „deutlichen Weckruf“ für die heimische Standortpolitik. Präsident Christian Strasser zieht einen Vergleich mit dem Klimawandel: „In der Industrie findet eine Gletscherschmelze statt, die langsam, aber stetig voranschreitet und unseren Wohlstand gefährdet.“ Der Standort sei zuletzt immer stärker unter Druck geraten. Gefragt seien laut Strasser die EU-Ebene sowie die Bundes- und Landespolitik. Gesetzliche Rahmenbedingungen müssten so gestaltet werden, dass heimische Firmen auch international wettbewerbsfähig bleiben. „Es ist wirklich Feuer am Dach“, so der IV-Präsident.