225 Jobs weg: „Es ist eine pure Katastrophe“

Großer Druck

Aktuell beschäftigt das Unternehmen, welches seit 40 Jahren in Großpetersdorf ansässig ist, an die 350 Mitarbeiter und rund 60 Leiharbeiter. „Der ohnehin schon hohe Wettbewerbsdruck im Land- und Baumaschinengeschäft hat sich weiter intensiviert. Das hat in der Konsequenz zur Folge, dass für den Standort Großpetersdorf in seiner derzeitigen Aufstellung nicht in ausreichendem Umfang Neuaufträge verbleiben und die Auslastung absehbar leerläuft“, so Stefan van Dalen, Geschäftsführer für die Business Group Lifecycle Solutions von Forvia Hella.