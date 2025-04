Italien will erstmals Prostituierte besteuern

Politische Kritik an Klassifizierung

Die Einführung des Codes hat zu politischen Reaktionen geführt. Luana Zanella, Fraktionsvorsitzende der linken Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), kritisierte, dass mit der Klassifizierung wirtschaftlicher Tätigkeiten im Bereich Prostitution ein Widerspruch zur politischen Ausrichtung der Regierung entstehe. „Der Rechtsregierung in Rom geht es um Gott, Vaterland und Familie, aber wenn sie Kassen auffüllen muss, legitimiert sie sogar die Prostitution“, so die Fraktionsvorsitzende.