Stuttgart gegen Werder Bremen – ab 15.30 Uhr LIVE

Erstmals seit neun Jahren verlor der VfB vier Bundesliga-Heimspiele in Folge – fünfmal nacheinander unterlagen die Schwaben daheim in all den Bundesliga-Jahren nie. Jetzt muss Stuttgart doppelt aufpassen: Denn Bremen feierte sieben der elf Saisonsiege auswärts und sammelte 23 der 39 Punkte in der Fremde.