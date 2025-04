Mit Helmi sicher auf Kärntens Schulwegen

Helmi gibt Kindern in der „Krone“ hilfreiche Tipps

Seine Erfahrungen will der beliebte Verkehrsexperte Helmi gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) nun auch wieder in die „Krone“-Aktion „Sicherer Schulweg“ einfließen lassen. So wird Helmi zweimal pro Woche Tipps geben, wie man sich sicher auf der Straße verhält. Auch Eltern sollten immer rechtzeitig mit ihren Kindern den Weg zur Schule üben, bevor die Kleinen dann selbstständig zur Schule gehen. Diese Initiative unterstützt auch das Land Kärnten: „Kinder haben ein Recht darauf, ihre Welt zu erkunden. Es liegt in der Verantwortung von uns Erwachsenen, dass sie dies gefahrlos tun können. Mit dem Helmi-Schwerpunktmonat wollen wir einen Beitrag dazu leisten, junge Verkehrsteilnehmende auf ihrem Weg hin zur aktiven, selbstständigen Mobilität zu unterstützen“, sagt der zuständige Landesrat Sebastian Schuschnig. Sein Ziel mit der Aktion: Weg von der passiven Mobilität und hin zu sicherheitsbewussten und kompetenten jungen Verkehrsteilnehmenden, die eigenständig und sicher ihre Wege bewältigen – sei es zu Fuß, mit den Öffis, mit dem Rad, auf Scootern & Co.“