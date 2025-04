Trump kündigt „große Zölle“ auf Pharmaimporte an

Tief im Minus notierten am Mittwoch auch Öl- und Immobilienwerte. Weit nach unten ging es am Mittwoch zudem mit Bankaktien. Eine Branchenbetrachtung in Europa zeigte alle Sektoren deutlich in der Verlustzone. In Wien rutschte die OMV-Aktie um drei Prozent tiefer. Die Ölpreise sind zur Wochenmitte auf den tiefsten Stand seit 2021 gefallen.