Mr. Le Mans: „F1-Autos sind zu groß und zu schwer“

Jugend ist in der Formel 1 Trumpf! Sechs Neulinge geben heuer in der Königsklasse Gas, nur vier Fahrer haben ihren 30. Geburtstag schon hinter sich gebracht. Ein erfrischender Umstand, den auch ein alter Hase des Rennsports gutheißt: „Mr. Le Mans“ Tom Kristensen (57), den die „Krone“ unlängst bei einem Golf-Turnier in der Steiermark traf.