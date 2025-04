„Ein Bahnhof ohne Toilette ist menschenunwürdig“

Großer Ärger bei einem pensionierten Gleismeister, der am Bahnhof in Frankenmarkt in Oberösterreich – wie offenbar viele andere zuvor auch schon – seine Notdurft im Freien verrichten musste, weil die WC-Türen verbarrikadiert sind. Die ÖBB begründen diese drastische Maßnahme mit starkem Vandalismus in der Vergangenheit.