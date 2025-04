Landwirt plädiert für Vernunft in Seuchen-Debatte

„Erst vor kurzem führte ich mit einem Kollegen, der über Jahre eine erfolgreiche Herde aufgebaut hat, eine hitzige Debatte. Er vertritt vehement die Meinung, dass ein Bestandsausfall von fünf Prozent leichter zu verkraften wäre, als wenn 100 Prozent gekeult werden. Das ist mathematisch richtig, aber langfristig betrachtet kurzsichtig. Denn in Ländern, in denen die Seuche bislang nicht ausgerottet werden konnte, poppt das Virus immer wieder auf. Auch das ist für den Bestand nicht gut“, so Reumann. Gerade weil er die Sorge um die Tiere verstehe, sei es in riskanten Zeiten wichtig, „den Kopf einzuschalten und seine Emotionen im Griff zu haben“: „Ich weiß nur zu gut, was für uns alle auf dem Spiel steht.“