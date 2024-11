15-Meter-Absturz: Zwei Arbeiter in Lebensgefahr

Am Montag ereignete sich in Blindenmarkt im Bezirk Melk ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem zwei Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurden. Die beiden Männer, ein 15-Jähriger und ein 34-Jähriger, führten Wartungsarbeiten an einem Kirchendach durch, als sie etwa 15 Meter in die Tiefe stürzten.