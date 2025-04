Dank Jacht-Liebhaber auf Kurs zu historischem Coup

Auch der neue Modus mit Mega-Gruppenphase konnte viele der üblichen Verdächtigen nicht stoppen, obwohl mit Dortmund, Real, Bayern und Paris vier Giganten den Umweg über das Play-off nehmen mussten. Dazu kommt im Viertelfinale das Trio Barcelona (Zweiter in der Gruppenphase), Arsenal (3.) und Inter (4.) – sowie mit Aston Villa (8.) jener Klub, der seit der Umbenennung 1992 noch nie in der Champions League, letzte Saison noch in der Conference League spielte.