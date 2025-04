Brand auf der Zillhöhe: Löschhilfe aus der Luft

Gleich fünf Feuerwehren rückten Sonntagnachmittag aus, um gegen den aus noch unbekannter Ursache entfachten Brand in einem Waldstück am Kreuzbergl zu kämpfen. Auch der Polizeihubschrauber hob vom Stützpunkt ab, um die Kollegen am Boden von der Luft aus mit Wasser aus dem Wörthersee bei den Löscharbeiten zu unterstützten.