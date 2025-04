Militärübung ab Montag in Eisenstädter Kaserne

Mehr Verkehr und Lärm in Eisenstadt

Von 7. bis 10. April kann es dadurch zu mehr Verkehr in der Umgebung der Martins-Kaserne in Eisenstadt kommen. Betroffen sind vor allem die Gölbeszeile und die Kaiserallee. Außerdem ist mit einer verstärkten Lärmentwicklung (eventuell Schießen mit Knallmunition) im Bereich der Kaserne zu rechnen. „Wir bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis,“ so der Militärkommandant.