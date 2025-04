In der Verlängerung ist beim KAC der Hund drin

Die Verlängerung ist in den Play-offs beim KAC wie verhext. Das 1:2 gegen Salzburg beim Final-Auftakt war die fünfte Overtime-Niederlage in Folge in der entschiedenden Meisterschaftsphase. Trotzdem schöpften Nickl & Co. Mut: „Wir haben gesehen, dass wir voll dabei sind!“ Die Heimfahrt vom Spiel in Klagenfurt war für die Bullen eine echte Tortur.