Sprit bleibt teurer! Tankstellen drohen Strafen

Zwiegespalten reagierten die Lungauer Ortschefs am Freitagvormittag auf die Ergebnisse der Wettbewerbsbehörde. Diese hat bekanntlich untersucht, ob und warum die Spritpreise im Salzburger Lungau teurer sind als in anderen, vergleichbaren Bezirken. Zehn bis 20 Cent, in vergangenen Jahren sogar 30 bis 40 Cent waren Diesel und Benzin teurer.