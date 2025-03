Koubek ist zurück & fliegt garantiert nicht raus!

Weil Koubek mit Tanzpartnerin Manuela Stöckl erst am Montag wieder ins Training einsteigen konnte, darf er in der dritten Show am Freitagabend nicht hinausgewählt werden. Mit dieser Wildcard kann der 48-Jährige also befreit über das Parkett wirbeln und seinen Samba präsentieren – egal, wie es läuft, nächste Woche ist er fix dabei.