Frau flüchtet in Wien vor bewaffnetem Ex-Freund

Mit Todesangst wählte eine 33-jährige Frau Mittwochabend in Wien-Favoriten den Notruf: Ihr Ex-Mann soll sie mit einer Waffe bedroht und versucht haben, sie mit Schlägen zu verletzen! In Panik rettete sie sich in die Wohnung einer Freundin im selben Haus – während der 40-Jährige spurlos verschwand.