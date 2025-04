Antidepressiva-Einnahme erhöht Risiko für Herztod

Deshalb analysierten die Epidemiologen alle Todesfälle in der Altersgruppe der 18- bis 90-Jährigen in Dänemark im Jahr 2010 nach der Häufigkeit von Fällen plötzlichen Herztods. Gleichzeitig wurde das mit einer zumindest zweimalig erfolgten Erstattung der Kosten für vom Arzt verschriebene Antidepressiva im Rahmen der Behandlung einer solchen Erkrankung in Verbindung gebracht.