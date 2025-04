126 km/h: Raser auf der A4 ist den Schein los

Zwei alkoholisierte Lenker

Die Landesverkehrsabteilung erwischte dabei zwei alkoholisierte Autofahrer: Einen mit 0,8 Promille und einen weiteren mit 0,5 Promille. Insgesamt wurden 495 Fahrzeuglenker kontrolliert und 444 Alkomat- oder Alkovortests gemacht. Im Bezirk Neusiedl am See ging der Exekutive dabei ein 28-Jähriger ins Netz, der auf der A4 in Richtung Ungarn mit 126 km/h statt der dort erlaubten 60 km/h unterwegs war. Seinen Führerschein ist er damit vorerst los.