Basketball-Kapitän legt im Südburgenland den Anker

Am Wochenende bleibt wohl nicht viel Zeit fürs Heimwerken übrig, ist der Final-MVP der Vorsaison immer im Einsatz. Wie auch am Freitag wieder, wenn’s auswärts nach Klosterneuburg geht. „Jenkins und Carius müssen wir unter Kontrolle bringen, sonst wird’s richtig schwierig.“ Vergangenes Wochenende wurden die beiden Dukes für die Playoffs geschont. Sowas gibt’s bei den Gunners nicht: „Wir wollen als Erster in die nächste Phase gehen.“