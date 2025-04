„180.000 Euro, sonst wird Ihr Sohn bald sterben!“

Wegen Magen-Darm-Komplikationen im Spital

Die Simmeringerin Maria G. (Name geändert) schilderte der „Krone“ die dramatischen Minuten, die sie am Dienstagnachmittag am Telefon durchleben musste. Ihr Sohn sei mit akuten Magen-Darm-Problemen vor Kurzem ins Wiener AKH eingeliefert worden, hieß es dort in dem Anruf. Nach ersten Untersuchungen stünde nun die dramatische Diagnose fest: Der mehrfache Familienvater leide an Darmkrebs im Endstadium. „Ich habe sofort Panik gekriegt“, erzählt Maria, die um ihren Sohn bangte.