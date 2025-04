„Sie sind gar nicht so gemein, wie ich dachte“

Veronika und Elisabeth Aigner traten in der TV-Sendung Willkommen Österreich so souverän aus, wie sie im Paraski-Weltcup die Pisten meistern. Vroni, Gesamtweltcup-Siegerin in der sehbeeinträchtigen Klasse, lachte danach: „Es war voll witzig. Christoph und Dirk sind eigentlich gar nicht so gemein, wie ich gedacht habe.“