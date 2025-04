Ökonom warnt: „Löhne nicht an Inflation anpassen“

Nicht ohne Folgen bleibt die wirtschaftliche Krise. Steigende Staatsausgaben auf der einen Seite, eine schrumpfende Wirtschaft auf der anderen. Der Ökonom warnt: „Das führt zu Wohlstandsverlust. Seit drei Jahren schrumpft die Wirtschaft und das bei höchsten Staatsausgaben. Das bedeutet für die Bevölkerung Verzicht, besonders bei den Löhnen, die nicht stabil bleiben können.“ Die hohe Inflation hat in den letzten Jahren zu kräftigen Lohnsteigerungen geführt. Doch das wird so nicht weitergehen. Denn entscheidend für die Löhne ist nicht die Inflation, sondern das Wirtschaftswachstum – und das bleibt aus, so der Experte.