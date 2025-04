Rezession: Immer mehr Österreicher gehen pfuschen

Geld fließt großteils wieder in offizielle Wirtschaft

Der größte Verlierer der Schwarzarbeit ist der Staat, dem Steuern und vor allem Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 2,0 bis 3,5 Mrd. Euro pro Jahr entgehen. Die Steuerverluste würden sich aber in Grenzen halten, so Schneider, da das im Pfusch verdiente Geld im Durchschnitt zu 85 Prozent sofort wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben werde. Ein weiterer Verlierer sind die Krankenversicherungen, die die höheren Kosten durch zusätzliche Unfälle bzw. Arbeitsunfähigkeit der Pfuscher tragen müssen.