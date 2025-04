Ferienflieger Condor verstärkt Präsenz in Wien

Die bis 2022 in Wien sehr aktive britische Fluglinie Easyjet ist wieder retour in Wien und bietet eine Direktverbindung nach Italien an. Seit Sonntag steuert Easyjet künftig bis zu sechsmal wöchentlich von Wien aus Mailand Linate an. Insgesamt fliegt Easyjet von den Flughäfen Wien, Innsbruck und Salzburg zwölf Destinationen in Europa an.