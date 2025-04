Opernball nützt nicht nur den Reichen und Schönen

Die Summe setzt sich aus dem Solidaritätsaufschlag, Gastro-Einnahmen und vor allem aus der Auktion eines gespendeten Werks von Franz Grabmayr zusammen: „Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, mit dem Werk Rote Felsenwand meines Vaters Franz Grabmayr gemeinsam mit dem Wiener Opernball ein Zeichen der Solidarität zu setzen, und einen Beitrag zu dem großartigen Spendenergebnis zu leisten. Solidarität mit in Not geratenen Menschen ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig und mir ein großes Anliegen. Mein besonderer Dank gilt all den Hilfsorganisationen und ihren vielen teilweise ehrenamtlichen Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz, die Welt ein kleines Stück besser zu machen!“, erklärte der Sohn des 2015 verstorbenen Malers, Jakob Grabmayr.