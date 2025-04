Rakete stürzte 30 Sekunden nach Start ins Meer

Am Sonntag war um 12.30 Uhr Ortszeit der Start der Spectrum-Rakete am Andøya-Spaceport in Norwegen erfolgt. 30 Sekunden später landete sie im Meer. Trotzdem liefert der kurze Flug wertvolle Daten für die Weiterentwicklung, betont Grebner: „Jeder Flug bringt uns näher an den Erfolg.“ Der Peak-Technology-Chef spricht von einem „mutigen Schritt“, der durch diesen Versuch gemacht wurde.