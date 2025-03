KTM spannt auch Mattighofen weiter auf die Folter

Höchste Vertraulichkeit zugesichert

„Momentan lässt sich da niemand in die Karten schauen“, sagt Mattighofens Bürgermeister Daniel Lang. Kein Wunder: Den interessierten Investoren war höchste Vertraulichkeit zugesichert worden. Auch aufgrund der finanziellen Unterstützung des Produktionsneustarts scheint aber klar, dass der indische Pierer-Partner Bajaj auch in Zukunft mit an Bord sein wird.