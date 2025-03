„Lohnabschluss unter der Inflation nicht denkbar!“

Erst am Samstag hatte auch der Chef des deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo), Clemens Fuest, Österreich in einem Ö1-Interview für heuer Lohnzurückhaltung empfohlen: „Es ist so, dass in einer stagnierenden Wirtschaft Löhne nicht steigen können dauerhaft“, so sein Argument. „Gesamtwirtschaftlich ist es klar, auf Dauer ist es nicht möglich, in einer stagnierenden Wirtschaft Löhne auszudehnen.“