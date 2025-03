KV-Runde: Was die Gewerkschaft herausholen will

Abschluss unter der Inflation „undenkbar“

Den Startschuss für die Verhandlungen gibt die Papierindustrie am 19. März, gefolgt von der Elektro- und Elektronikindustrie am 21. März und der chemischen Industrie am 26. März. PRO-GE-Chef Binder pocht auf eine spürbare Erhöhung der Einkommen. „Ein Abschluss unter der rollierenden Inflation ist nicht denkbar“, betont er. Diese lag zuletzt (März 2024 bis Februar 2025) bei 2,8 Prozent.