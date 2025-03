„Schikane und Mobbing im großen Stil“ durch Harry

Laut Chandauka torpedierte Harry auch ein hochkarätiges Polo-Charity-Event in Miami durch eigenmächtiges Handeln und holte dann auch noch unabgesprochen seine Frau Herzogin Meghan mit an Bord. Ohne Absprache mit Sponsoren oder Organisatoren bestand er darauf, sein Netflix-Kamerateam mitzubringen. Der Veranstalter lehnte die plötzliche Kommerzialisierung ab – die Veranstaltung platzte. „Wir konnten die Kosten nicht tragen und verloren den Veranstaltungsort“, so Chandauka in einem am Wochenende veröffentlichten Interview mit Sky News.