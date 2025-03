Prinz Harry einsam – und nur noch Meghans Anhang?

Vom Prinzen zum Beiwagen?

Ein royaler Experte geht sogar so weit zu behaupten, dass Harry erneut zum „Spare“ degradiert wurde – allerdings nicht mehr als Ersatzmann für Bruder Prinz William, sondern als Randfigur in Meghans Leben. „Er wirkt mehr und mehr wie der Notnagel von Meghan – das macht keinen guten Eindruck“, so ein Kenner der Szene.