Volleyball: Hypo Tirol zieht ins AVL-Finale ein

Innsbrucker Frauen verlieren

Während die Innsbrucker Männer nun nach dem Triple aus Cup, Supercup und Meisterschaft greifen, rückt die Final-Teilnahme bei den Frauen in die Ferne. Die Spielerinnen von TI Innsbruck unterlagen UVC Graz vor heimischer Kulisse 1:3 (-22,-24,20,-19). Die Steirerinnen gingen in der Serie 2:1 in Führung und können am Donnerstag zu Hause den Einzug in die Endspielserie fixieren.