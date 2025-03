„Ohne euch würde ich nicht mehr leben…“

Die Telefonseelsorge Graz feiert in diesem Jahr ihr fünfzigstes Jubiläum. 100 Ehrenamtliche beantworten jährlich rund 17.000 Anrufe in der Steiermark. Daniela Bauer gibt einen Einblick in die Arbeit und erklärt, warum der Notruf 142 für Menschen in Krisenzeiten so wichtig ist.