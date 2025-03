„Bin gespannt, ob sie mich ruhig stellen können“

Am 1. April ist die sehbeeinträchtigte Paraski-Seriensiegerin Veronika Aigner mit ihrer Schwester Elisabeth, die auf der Piste als Guide voranfährt, bei „Willkommen Österreich“ zu sehen. Die Aufzeichnung erfolgt am Montag. Die Redaktion von „Willkommen Österreich“ hatte die beiden schon länger am Schirm. Ein legendärer Sager bei der Paraski-WM im Februar gab den letzten Anstoß für die Einladung.