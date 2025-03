Bitte, hört auf mit diesem Vereinsrassismus!

Der GAK startet am Samstag (17 Uhr) in der Grazer Merkur Arena gegen WSG Tirol die Mission Klassenerhalt in der Bundesliga. Mit dem neuen Trainer Ferdinand Feldhofer. Als ehemaligem Sturm-Akteur bläst dem Steirer teils eisiger Wind seitens mancher Fans entgegen. Was „Krone“-Kolumnist Werner Gregoritsch über diese Situation denkt.