Steirischer SPÖ-Chef schärft bei Asylthema nach

Schon bald werden es die roten Funktionäre in den Bezirken in Händen halten – die „Krone“ kennt es bereits: das neue „SPÖ-Positionspapier zu Asyl, Migration, Integration und Sicherheit“, das vom roten Landtagsklub erarbeitet wurde. Das Papier ist bewusst „knackig“ gehalten und enthält auf sechs Seiten die wichtigsten Einstellungen der Genossen zu jenen brisanten Themen, an denen die SPÖ jahrelang gar nicht anstreifen wollte.