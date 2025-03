Baujahr des Autos? „Ich kann sagen, es ist weiß“

Ob er wisse, was ein Sonnenschirmständer ist, will die Richterin vom Angeklagten (77) wissen. „Ja sicher. So ein Betonding mit einem Röhrl.“ Weiters kann der Wiener anstandslos sein Geburtsdatum und die Gasse in der Bundeshauptstadt nennen, in der er seit Jahrzehnten wohnt. „Hausnummer?“ – „Keine Ahnung.“ „Welcher Bezirk?“ – „Da fragen Sie mich zu viel.“ – „Wie hoch ist Ihre Pension?“ – „Das kann Ihnen meine Frau sagen. Es hat mich nie interessiert.“ – „Haben Sie ein Auto?“ – „Ja.“ – „Baujahr?“ – „Es ist weiß.“ – „Worum geht es hier eigentlich?“ – „Ich muss gestehen, ich weiß wirklich nicht, warum ich hier bin.“