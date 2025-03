Ex-„Kieberer“ und die Verhaftung eines Rockstars

„Irgendwann mache ich ein ,Kiebarett‘!“ Das hatte sich Norbert Janitsch schon vor langer Zeit gedacht. An Stoff fehlte es ihm nie. So ernst er seinen Job genommen und akribisch jeden sachdienlichen Hinweis verfolgt hat, so treffsicher spürte der leitende Beamte des Landeskriminalamtes in Eisenstadt in seiner Amtszeit Pointen auf.