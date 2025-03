Tragödie! Spielerfrau weint um totes Baby

Cabrino kündigte an, sich nun auf ihre Familie und ihre „angeschlagene psychische Verfassung“ konzentrieren zu wollen. „Die ganze PSG-Familie ist bei dir. Wir lieben dich so sehr und senden dir all unsere Kraft“, schreibt die PSG-Fangruppe „ParisInside“. Duda Fournier, die Frau von West-Ham-Star Lucas Paqueta postet: „Möge Gott dir Kraft, Frieden und viel Liebe geben, Carol. Ich bete für dich.“