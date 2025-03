Motorradfahrer (63) starb zwei Wochen nach Sturz

Es war der erste schwere Motorradunfall der heurigen Saison in Oberösterreich: Am 8. März kam ein 63-Jähriger aus Putzleinsdorf mit seinem Motorrad in Eidenberg im Auslauf einer Linkskurve aufs Bankett. Anschließend stieß der Biker laut Polizei gegen ein Verkehrsschild, stürzte und überschlug sich mit seinem Motorrad – die „Krone“ berichtete.